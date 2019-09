Faire de la réussite scolaire la marque de son territoire grâce à l’e-éducation

Publié le 02/09/2019 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Le numérique s’impose de plus en plus comme un support d’apprentissage incontournable en milieu scolaire. En Corse, la commune d’Afa a choisi une solution innovante pour favoriser la réussite et l’épanouissement de ses élèves.

La rentrée 2019/2020 est la première « avec tablettes numériques » à l’école d’Afa, en Corse. Livrés au printemps 2019, les 30 écrans interactifs ont déjà été testés par une vingtaine d’élèves de la classe de CM1-CM2. « Nous souhaitions au départ n’en prendre que 15, mais les conditions financières du plan ENIR 2 (1) nous ont permis de multiplier par deux notre commande », explique Pascal Miniconi, le maire de la commune qui finance le matériel. De quoi permettre à chaque élève d’avoir son propre écran et « à d’autres classes d’en profiter également, si les enseignants le souhaitent », indique Pascal Miniconi.

UN ATOUT POUR L’ENSEIGNEMENT

Le choix de l’équipe pédagogique s’est porté sur la tablette SQOOL. Cette solution 100 % française, développée par la société Unowhy et distribuée par La Poste, a été spécifiquement conçue pour l’enseignement. « Les enfants sont ravis, ils deviennent plus autonomes. Du côté des enseignants, ils ont la possibilité d’adapter les exercices au niveau de chaque élève. On peut vraiment faire du sur-mesure », rapporte le maire d’Afa. Grâce au logiciel de gestion de classe associé, lesdits enseignants sont également en mesure de prendre le contrôle des tablettes et de superviser le travail de chaque élève à distance. Ces retours corroborent les résultats d’une recherche menée par l’université de Bourgogne, qui montrent notamment le rôle très positif des tablettes sur la motivation et les progrès des élèves (2).

9 enseignants sur 10 reconnaissent les bénéfices pédagogiques du numérique et l’utilisent pour préparer leurs cours dans le 1er degré (3).

UN ACCOMPAGNEMENT LOGISTIQUE ET TECHNIQUE DE PROXIMITÉ

Les équipes locales de La Poste ont assuré la livraison, le paramétrage des tablettes, leur mise en service et la formation des enseignants à leur prise en main. « Nous avons eu le droit à une démonstration en présence du délégué académique au numérique », relate Pascal Miniconi. Le contrat conclu avec La Poste comprend également la maintenance tout au long du cycle de vie des équipements. La solution « Classe mobile » de La Poste est disponible avec d’autres marques de tablettes, des PC ou PC hybrides 2 en 1, des suites de logiciels pédagogiques mais aussi des vidéo-projecteurs mobiles et des écrans numériques interactifs. Environ 850 techniciens repartis au niveau national sur 200 sites techniques de proximité assurent le lien avec les établissements scolaires et peuvent intervenir en cas de dysfonctionnement du matériel ou de difficultés d’utilisation. Ce maillage constitue un véritable « réseau technique de proximité » pour les petites communes qui n’ont pas les compétences en interne. Grâce à cette organisation, La Poste accompagne les collectivités d’un bout à l’autre de leur projet, avec une solution clé en main, très simple à mettre en place.

Nos experts précisent… Stéphanie DUPUY-LYON Directrice du marché Secteur public à La Poste « La Poste a fait du déploiement des tablettes éducatives et outils technologiques pédagogiques une priorité dans sa stratégie globale d’accompagnement des collectivités. Aujourd’hui, au-delà de la “classe mobile clé en main”, nous fournissons des solutions adaptées à la diversité des situations et projets des collectivités. C’est d’ailleurs à la demande d’un conseil départemental que La Poste s’est lancée sur le marché de la distribution de solutions d’e-éducation. Le smartphone des facteurs Facteo avait convaincu cette grande collectivité de la force de frappe de La Poste vis-à-vis des outils numériques. Pour des structures de taille importante, nous proposons des produits complémentaires : solutions de financement (crédits ou leasing) via La Banque Postale, assurances, mise en place de la plateforme de commandes développée par notre filiale Docaposte pour les collectivités souhaitant acheter des tablettes aux élèves. Nous pouvons aussi imaginer des modalités de déploiement et de mise en service complémentaires sur mesure. » En savoir plus : www.laposte.fr/solutionscollectivites

(1) ENIR : Écoles numériques innovantes et rurales.

(2) Article de La Gazette des Communes, à retrouver sur bit.ly/32uMsC7.

(3) Source : ministère de l’Éducation nationale, enquêtes Profetic 2015 et 2016.

