Votre avis nous intéresse : que pensez-vous des pages juridiques de la Gazette ?

Enquête de lectorat

Publié le 30/07/2019 • Par Gabriel Zignani • dans : Actu juridique, France

La Gazette des communes lance une grande enquête en ligne sur son offre éditoriale juridique. Objectif : mieux connaître vos besoins pour améliorer nos contenus. L'enquête est ouverte à tous les lecteurs, juristes ou non. Participez-y !

Que vous soyez élu, cadre territorial, responsable d’un service, agent public ou contractuel, vous êtes lecteurs des pages juridiques de la Gazette !

Quelles sont vos rubriques préférées ? Qu’en attendez-vous ? Avez-vous des besoins spécifiques ? Pour répondre à ces questions, la Gazette des communes lance une grande enquête en ligne auprès de ses lecteurs, juristes ou non. Et ce, afin d’améliorer le traitement de l’information, de l’enrichir et de coller au plus près de vos attentes.

Cette enquête concerne les « pages bleues » du magazine (Index, Ouverture, Essentiel, Analyses, Fiches pratiques, Dix questions statutaires), mais également le contenu de la rubrique juridique du site web lagazette.fr (Veille juridique, actus, dossiers…).

Répondre à l’enquête ne vous prendra qu’à peine 5 minutes !