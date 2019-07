Grilles indiciaires Assistants territoriaux socio-éducatifs

Carrière et salaire

Publié le 30/07/2019 • Par La Rédaction • dans : Dossiers Emploi, Rémunération

Principale composante de la rémunération des assistants socio-éducatifs, le salaire de base est revalorisé avec l'entrée en vigueur du nouveau statut particulier de ces fonctionnaires territoriaux et des nouvelles échelles indiciaires. Zoom sur les grilles indiciaires applicables jusqu'en 2021.

Les assistants socio-éducatifs territoriaux exercent, suivant leur spécialité, les métiers

d’ assistant de service social

ou d’ éducateur spécialisé,

ou bien encore de conseiller en économie sociale et familiale.

Leur rémunération est composée, comme celle de tout fonctionnaire, d’un salaire de base, ou traitement indiciaire suivant la terminologie statutaire, calculé à partir des grilles indiciaires du cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs.

Le protocole Parcours professionnels, carrière et rémunération de 2017 prévoit la création d’un nouveau statut particulier des assistants socio-éducatif au 1er février 2019, qui relève désormais de la catégorie A, et de nouvelles échelles indiciaires pour ce cadre d’emplois. Avec notamment une revalorisation en 2019, et une seconde en 2021.

Le traitement indiciaire (ou « de base ») du fonctionnaire évolue suivant la valeur d’un point d’indice. Celui-ci est fixé à 4,6860 euros, depuis le 1er février 2017. Il représente en moyenne 80% de la rémunération globale. D’autres éléments s’y ajoutent, primes et indemnités dont la nature et le montant varient suivant les collectivités territoriales et autres employeurs publics territoriaux.

Grille indiciaire Assistant socio-éducatif

Catégorie A, filière médico-sociale, secteur social

A compter du 1er janvier 2021

Échelon Indice brut Indice majoré Durée dans l’échelon Salaire brut mensuel (traitement) en euros 1 444 390 2 ans 1 827,54 2 461 404 2 ans 1 893,15 3 478 415 2 ans 1 944,70 4 494 426 2 ans 1 996,24 5 512 440 2 ans 2 061,85 6 528 452 2 ans 2 118,08 7 547 465 2 ans 2 179,00 8 570 482 2 ans 2 258,66 9 596 502 2 ans 2 352,38 10 623 523 2 ans 6 mois 2 450,79 11 655 546 2 ans 6 mois 2 558,56 12 680 566 3 ans 2 652,29 13 694 576 3 ans 2 699,15 14 714 592 – 2 774,12

Recrutement :

concours sur titres avec épreuve, ouvert par spécialités (assistant de service social, éducateur spécialisé ou conseiller en économie sociale et familiale);

détachement, intégration ou intégration directe.

Grille indiciaire Assistant socio-éducatif de seconde classe

Catégorie A, filière médico-sociale, secteur social

Jusqu’au 31 décembre 2020 Échelon Indice brut Indice majoré Durée dans l’échelon Salaire brut mensuel (traitement) en euros 1 404 365 2 ans 1 710,39 2 422 375 2 ans 1 757,25 3 438 386 2 ans 1 808,80 4 453 397 2 ans 1 860,35 5 471 411 2 ans 1 925,95 6 495 427 2 ans 2 000,93 7 523 448 3 ans 2 099,33 8 554 470 3 ans 2 202,43 9 581 491 3 ans 2 300,83 10 607 510 4 ans 2 389,87 11 642 537 – 2 516,39

Grille indiciaire Assistant socio-éducatif de première classe

Catégorie A, filière médico-sociale, secteur social

Jusqu’au 31 décembre 2020 Échelon Indice brut Indice majoré Durée dans l’échelon Salaire brut mensuel (traitement) en euros 1 458 401 1 an 1 879,09 2 484 419 2 ans 1 963,44 3 509 438 2 ans 2 052,47 4 539 458 2 ans 2 146,19 5 569 481 2 ans 2 253,97 6 593 500 2 ans 2 343,01 7 619 519 2 ans 6 mois 2 432,04 8 645 539 2 ans 6 mois 2 525,76 9 667 556 3 ans 2 605,42 10 688 572 3 ans 2 680,40 11 712 590 – 2 764,75

Grille indiciaire Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle

Catégorie A, filière médico-sociale, secteur social

A compter du 1er février 2019

Échelon Indice brut Indice majoré Durée dans l’échelon Salaire brut mensuel (traitement) en euros 1 465 407 1 an 1 907,21 2 491 424 2 ans 1 986,87 3 517 444 2 ans 2 080,59 4 546 464 2 ans 2 174,31 5 577 487 2 ans 2 282,09 6 607 510 2 ans 2 389,87 7 637 533 2 ans 6 mois 2 497,65 8 667 556 3 ans 2 605,42 9 690 573 3 ans 2 685,09 10 713 591 3 ans 2 769,44 11 736 608 – 2 849,10

A compter du 1er janvier 2021 Échelon Indice brut Indice majoré Durée dans l’échelon Salaire brut mensuel (traitement) en euros 1 502 433 1 an 2 029,04 2 523 448 2 ans 2 099,33 3 543 462 2 ans 2 164,94 4 565 478 2 ans 2 239,91 5 589 497 2 ans 2 328,95 6 622 522 2 ans 2 446,10 7 653 545 2 ans 6 mois 2 553,88 8 680 566 3 ans 2 652,29 9 705 585 3 ans 2 741,32

Primes et indemnités : 20% de la rémunération globale du fonctionnaire

Les assistants socio-éducatifs bénéficient, s’ils remplissent les conditions requises,

du supplément familial de traitement

de l’indemnité de résidence

de la GIPA

et de la Nouvelle bonification indiciaire

Les éléments que l’on vient d’énumérer s’imposent à l’employeur public, dès lors que l’agent remplit les conditions requises. En revanche, le régime indemnitaire est facultatif pour l’employeur.

Depuis le 1er janvier 2016, les assistants socio-éducatifs peuvent bénéficier du nouveau régime indemnitaire Rifseep institué par le décret n°2014-513 du 20 mai 2014, composé de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et du complément indemnitaire annuel (CIA). Les employeurs publics territoriaux sont libres d’adhérer ou non au Rifseep, suivant le principe de libre administration des collectivités. Si elles ne le font pas, l’agent bénéficie des primes et indemnités liées à des tâches, fonctions particulières ou sujétions spéciales.

Références Décret n°2013-494 : échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux socioéducatifs.

Décret n°92-843: statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux socioéducatifs

