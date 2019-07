Accueil

Désert médical : comment la loi santé veut y remédier

Publié le 30/07/2019

La loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé prévoit plusieurs mesures pour juguler la désertification médicale : il s’agit de former plus de médecins mais aussi de confier certaines activités à d’autres professionnels de santé. A l’avenir les pharmaciens pourraient d’ailleurs jouer un rôle clé.

