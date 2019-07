Modalités d’attribution des denrées achetées au moyen du Fonds européen d’aide aux plus démunis

Action sociale

Publié le 29/07/2019

Un décret du 26 juillet opère et clarifie le transfert, du code rural et de la pêche maritime vers le code de l’action sociale et des familles, des dispositions relatives au Fonds européen d’aide aux plus démunis et à l’appel à candidatures, en application de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

Il rappelle que seules des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé inscrites sur la liste prévue à l’article R. 266-4 du code de l’action sociale et des familles peuvent se porter candidates pour bénéficier des denrées obtenues au moyen de la cession de stocks d’intervention de l’Union européenne ou des crédits prévus par le règlement UE N°223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d’aide aux plus démunis.