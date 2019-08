Bilan social 2019

Nouveaux indicateurs RH du rapport sur l’état de la collectivité

Publié le 14/08/2019

denny muller - unsplash - CC by SA 2.0

Le bilans sociaux 2019 que devront remplir les collectivités seront plus complets. Notamment, les heures supplémentaires et complémentaires seront comptabilisées et analysées en fonction des rémunérations par sexe, filière et cadre d’emplois pour les fonctionnaires sur emploi permanent à temps non complet.

