Promulgation de la loi pour une école de la confiance

Publié le 29/07/2019 • Par Gabriel Zignani • dans : TO parus au JO

La loi pour une école de la confiance a été publiée ce 28 juillet au Journal officiel. Ce texte entérine l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire à 3 ans à compter de la rentrée de septembre 2019.

D’autre part, la loi Blanquer instaure un rapprochement entre le monde de la petite enfance et l’éducation nationale. Une formation commune sera prévue entre les professionnels de l’accueil du jeune enfant et les enseignants, et les plans départementaux d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité élaborés conjointement avec le conseil départemental seront généralisés.

Pour les plus grands, la loi augmente l’obligation de formation jusqu’à l’âge de 18 ans au lieu de 16, pour faciliter l’insertion professionnelle des jeunes. Une disposition issue du Plan pauvreté.

Les articles qui tendaient à suspendre les prestations familiales en cas d’absentéisme d’un élève et qui prescrivaient le port de signes religieux ostensibles par les accompagnateurs de sorties scolaires ont eux aussi été supprimés.