Rénovation thermique : le décret entrera en vigueur le 1er octobre

Le décret relatif aux obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans les bâtiments à usage tertiaire a finalement été validé rapidement par le Conseil d’État. Publié au Journal officiel le 25 juillet, il entrera en vigueur le 1er octobre prochain.

Le Conseil d’État n’aura finalement pas attendu la rentrée pour donner son « feu vert » pour la publication et la mise en œuvre au 1er octobre 2019 du décret relatif aux obligations d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale dans les bâtiments à usage tertiaire, si longtemps attendu (lire article du 1er juillet). L’objectif de diminution de consommation d’énergie finale des bâtiments tertiaires de 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050 est validé et concerne les locaux tertiaires publics et privés de plus de 1 000 m² selon les modalités et modulations précisées ; demeure une obligation de moyens et non de résultats.

Energie primaire vs énergie finale

Néanmoins, le texte du 23 juillet comporte une modification importante. En effet, la disposition prévoyant qu’ « en cas de changement de source d’énergie, celui-ci ne devra pas entraîner une dégradation du niveau de consommation exprimée en énergie primaire, ni aggraver le niveau d’émission en gaz à effet de serre » a été quelque peu raccourci. Ainsi, la mention « consommation en énergie primaire » a été supprimée au profit du calcul en énergie finale (permettant par exemple de conserver des modes de chauffage classique (électrique, fioul, etc.) ; un assouplissement qui a déjà fait l’objet de critiques.

Pour permettre la mise en œuvre du décret, est attendu désormais l’arrêté d’application qui viendra préciser les seuils de performance à atteindre comme les conditions de modulations.