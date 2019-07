Finances locales : l’essentiel de la semaine du 22 au 28 juillet

Agenda

Chaque semaine, le Club Finances vous propose un condensé de l'actualité des derniers jours pour être sûr de n'avoir rien raté en matière de finances locales.

Un résultat mitigé ! Cette semaine le Club tire le bilan de la contractualisation. Seules quatorze collectivités n’ont pas respecté leur contrat financier avec l’Etat. Le Club décrypte ce résultat et revient sur les nombreux retraitements et faiblesses structurelles que cachent ce résultat.

Le CFL toujours opposé à la réforme fiscale

Pas de trêve estivale pour s’opposer à la réforme fiscale. Le Comité des finances locales a réuni son groupe de travail sur la refonte de la fiscalité locale. L’occasion pour son président, André Laignel, de s’alarmer sur le caractère « extrêmement flou » des premières propositions du gouvernement.

La gratuité de la montagne en question

Qui dit vacances dit montagne. Et les parkings payants à la montagne sont loin de faire l’unanimité. De plus en plus de visiteurs et d’associations font entendre leur mécontentement. Le Club décrypte les motivations des collectivités pour le stationnement payant.

Retrouvez également dans notre newsletter de lundi (1) l’intégralité des articles publiés cette semaine : une interview du député européen Younous Omarjee (LFI) sur la négociation sur les futurs règlements sur les Fonds structurels face aux Etats, une interview de Patrick Septiers (UDI) sur la bonne gestion financière d’un « ex-département malade », la suite et fin de notre série sur l’autonomie financière des collectivités européennes avec la Belgique, les fiches pratiques, le mots pour mot, etc.

Reprise de l’essentiel Finances locales à la fin du mois d’août. Bonnes vacances et bonne lecture des articles du Club Finances sur vos tablettes et smartphones !