57 propositions pour améliorer l’inclusion des élèves handicapés

Handicap

Publié le 26/07/2019 • Par Catherine Maisonneuve • dans : France

Décrochée de haute lutte par le député communiste Sébastien Jumel, la commission d’enquête parlementaire sur l’inclusion des élèves handicapés publie un solide état des lieux et formule 57 propositions pour un « acte II » de la loi handicap de 2005

Lancée le 23 janvier, à l’initiative des députés communistes grâce au doit de tirage de leur groupe, la commission d’enquête parlementaire sur l’inclusion des élèves handicapés dans l’école et l’université de la République a présenté ses conclusions le 18 juillet et publié son rapport le 25 juillet .

Après « une rentrée scolaire semée d’embûches en Seine-Maritime et ailleurs », il s’agissait, explique son rapporteur, Sébastien Jumel (Seine-Maritime), d’établir un diagnostic partagé « sans fard ni tabou » et de proposer un « acte II » de la loi handicap du 11 févier 2005. Un sujet à traiter « sans aucune posture politicienne ni aucune instrumentalisation », a-t-il insisté, après des mois de travail et plus de 150 auditions – et une avalanche de courriers et témoignages souvent douloureux ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne