Simplification du cadre juridique applicable à la filière géothermique

Energie

Publié le 26/07/2019 • Par Gabriel Zignani • dans : Textes officiels, TO parus au JO

Selon le gouvernement, « pour atteindre les objectifs fixés par la nouvelle politique pour la géothermie profonde, qu’elle soit à haute ou à basse température, d’ici 2028, le nombre de projets et le montant des investissements réalisés par les acteurs de cette filière d’énergie renouvelable doivent considérablement augmenter. »

Or, toujours selon le gouvernement, « la législation actuelle est perçue par les acteurs de la filière comme un frein à l’exploration de nouvelles formations géologiques et à la réalisation de projets basés sur des concepts innovants. Cela en ce que le code minier prévoit deux régimes juridiques, cloisonnés entre eux, autour du critère unique de la température du fluide caloporteur ».

Une ordonnance du 24 juillet vient ainsi simplifier la législation applicable dans le but de permettre aux entreprises et aux collectivités de choisir le titre minier le plus adapté à la finalité de leur projet.

Le critère de la température est donc supprimé pour la phase d’exploration sans être remplacé par d’autres critères techniques et des passerelles sont créées entre les régimes d’exploration et d’exploitation de gîtes géothermiques afin d’assouplir les procédures administratives. Pour l’exploitation, le critère de la température est remplacé par celui de la puissance thermique primaire.