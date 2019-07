Déserts médicaux, structuration de l’offre de soin … la loi santé est promulguée

Santé publique

Publié le 26/07/2019 • Par Gabriel Zignani • dans : TO parus au JO

La loi relative à l’organisation et à la transformation du système de santé est au Journal officiel de ce vendredi 26 mai. Ce texte vise notamment à faciliter l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire. Il comporte trois volets : la réforme des études de santé, la structuration de l’offre de soins dans les territoires et le développement du numérique dans le domaine de la santé.

C’est le te titre II (Créer un collectif de soins au service des patients et mieux structurer l’offre de soins dans les territoires) qui intéresse en priorité les collectivités. Il vise entre autres la mise en place de projets territoriaux de santé. Mais il prévoit également la « labellisation » d’hôpitaux et cliniques existants en « hôpitaux de proximité », qui apporteront un appui aux professionnels de santé de ville et aux autres acteurs de l’offre de soins pour répondre aux besoins de la population.

Dans l’objectif de lutte contre les déserts médicaux, ce texte pose aussi l’obligation pour les internes en médecine générale (les futurs généralistes) de faire un stage de six mois dans un désert médical durant leur dernière année d’internat.