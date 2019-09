Pour les collectivités, le problème du patrimoine, c’est la maîtrise d’ouvrage »

Patrimoine

Conservateur régional des monuments historiques à la direction régionale des affaires culturelles (Drac) de Bretagne, Henry Masson alerte sur les idées reçues sur la sauvegarde du patrimoine français. Il occupe parallèlement la présidence du collège des monuments historiques, une fédération d'associations de professionnels du patrimoine au ministère de la Culture.

Qu’avez-vous pensé des débats accompagnant le projet de loi de restauration de Notre-Dame voté mi-juillet ?

J’avais en effet des réserves sur le projet de loi, notamment l’article 9 qui habilitait le gouvernement à déroger par ordonnances à des règles d’urbanisme, d’environnement et de la commande publique. Le risque était de créer un précédent. En Bretagne, des maires m’ont écrit en m’expliquant qu’ils ne comprenaient pourquoi ils ne dérogeraient pas pour l’église de leurs villages si on le faisait pour Notre-Dame. Vu l’argent qui va être dépensé, il nous semblait inquiétant que l’on déroge au code de la commande publique. Cela risquait de faire monter les prix, ce qui aurait pu être préjudiciable au reste du secteur. La loi votée est beaucoup plus mesurée et raisonnable ...

