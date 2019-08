Les recrutements externes sur concours en hausse en 2017

Statistiques

Publié le 07/08/2019 • Par La Rédaction • dans : A la une emploi, A la Une RH, Actu Emploi, Documents utiles, France, Toute l'actu RH

En 2017, le nombre de recrutements externes sur concours dans la fonction publique territoriale (FPT) et la fonction publique de l’État (FPE) a progressé par rapport à 2016, passant de 48 229 à 48 572, dont 11 447 dans la FPT. La Direction générale de l'administration de la fonction publique (DGAFP) a décortiqué ces données.

En 2017, les recrutements externes sur concours étaient en hausse dans la fonction publique territoriale (FPT). C’est l’une des observations du « Point Stat » de la Direction générale de l’administration de la fonction publique (DGAFP) publié mi-juillet sur « Les recrutements externes dans la fonction publique de l’État et la fonction publique territoriale en 2017 ».

Recrutements : des stratégies d’attractivité peu formalisées

11 447 recrutements externes sur concours en 2017

Il n’existe pas à ce jour de recensement complet des recrutements dans la FPT. Seuls peuvent être décryptés ceux de la Ville de Paris et ceux opérés par les centres de gestion de la FPT et les concours d’attachés (organisés tous les deux ans) et ...