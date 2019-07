Immobilier : quels sont les territoires touristiques les plus attractifs ?

Immobilier

Publié le 26/07/2019 • Par Camilo Moreno Delphine Gerbeau • dans : France

La Gazette s'est penchée sur l'état du marché immobilier dans les 1025 communes classées comme touristiques, à partir du jeu de données des « Demandes de valeurs foncières », publié et produit par la direction générale des finances publiques. L'occasion de dresser un palmarès des territoires les plus attractifs.

Quelles sont les communes touristiques où l’on investit le plus, pour y vivre ou y résider de façon secondaire ? Le jeu de données des « Demandes de valeurs foncières », publié et produit par la direction générale des finances publiques (DGFIP), permet de connaître les transactions immobilières intervenues au cours des cinq dernières années sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace-Moselle et de Mayotte.

Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales. En le croisant avec le fichier des communes touristiques, on peut établir une cartographie de l’évolution des ventes immobilières des maisons et des appartements, et de leur prix, sur la période 2014 – 2018.

Pour notre analyse nous n’avons conservé que les ventes d’appartements et de maisons pour lesquelles l’opération ne comptait qu’un seul bien. En effet, dans les données de la DGFIP, une même opération immobilière peut contenir plusieurs achats (deux ou plusieurs appartements, des locaux commerciaux etc.). Pour minimiser l’impact des achats en lot des investisseurs, nous avons préféré ne garder que les achats des “particuliers” (au sens où un seul bien est acheté), même si rien dans le fichier ne permet de connaître la nature juridique des acheteurs.

Selon les communes, la part des résidences secondaires par rapport aux résidences principales est plus ou moins importante – selon les données de l’Insee elles sont un peu plus de 3 millions, un record au niveau européen et une spécificité française. Le marché des résidences secondaires reprend ces dernières années, après s’être écroulé après la crise de 2008.

L’analyse par commune

Sur les 1025 communes touristiques françaises, 123 communes ont connu une hausse des transactions immobilières d’appartements entre 2014 et 2018 (elles sont 316 à avoir réalisé au moins une transaction en 2014 et 2018, ce qui permet de mesurer une évolution), et 152 à avoir connu une baisse.

Globalement, les ventes d’appartements sur la période ont connu une baisse de

Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne