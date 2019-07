Patrick Septiers : « la Seine-et-Marne n’est plus un département malade »

Après avoir été classé comme un "département malade" en 2010 par le cabinet Klopfer, la Seine-et-Marne a redressé ses comptes. Le président du conseil départemental (UDI), Patrick Septiers, revient sur sa stratégie de désendettement depuis l'élection de sa majorité en 2015.

Quel traitement a suivi la Seine-et-Marne pour retrouver une bonne santé ?

Patrick Septiers : En 2010, le Cabinet Klopfer avait effectivement traité la Seine-et-Marne de “département malade” et aujourd’hui nous allons très bien. À notre élection en 2015, il y avait très peu d’autofinancement, un taux d’épargne brute à 10,3 %, une capacité de désendettement de 7,5 ans, plus de 1 milliard de dette, une politique d’investissement très réduite avec peu de perspectives.

Sur le budget 2016, on a augmenté le foncier bâti, de 15,7 à 18 %, ce qui nous a donné un petit peu d’air. On a aussi augmenté le taux des droits de mutation, comme nous y étions autorisés. Notre département de 507 communes est dynamique, avec un développement économique fort et une démographie importante, nous avons bénéficié ...