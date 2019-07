Faut -il un statut spécifique pour les professeurs d’art territoriaux ?

Enseignements artistiques

Lors d’une « mission flash » sur les écoles supérieures d’art territoriales, dont les conclusions ont été présentées le 17 juillet, deux députés ont passé en revue plusieurs solutions pour mettre le statut des professeurs territoriaux au niveau de celui de leurs homologues relevant de l’Etat.

Le dossier a tout du serpent de mer : le rapprochement des statuts des professeurs des écoles supérieures d’arts plastiques relevant, les uns de l’Etat (dans les 10 écoles nationales), les autres de la FPT (dans les 34 écoles territoriales.

Plus d’heures d’enseignement, moins de rémunération

Les premiers bénéficient de conditions plus favorables que les seconds. Pourtant les équipements territoriaux dispensent les mêmes formations aux métiers artistiques que leurs homologues de l’Etat, et les mêmes diplômes : le diplôme national d’art (DNA, niveau licence) et diplôme national supérieur d’expression plastique (DNSEP, niveau master).

