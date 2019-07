Grilles indiciaires des agents sociaux territoriaux

Carrière et salaire

Publié le 24/07/2019 • Par La Rédaction • dans : Dossiers Emploi, Rémunération

Grâce aux grilles indiciaires, on connaît le salaire brut mensuel, ou traitements, d'un agents social territorial, tout au long de sa carrière dans sa carrière. Découvrez ces montants pour 2019, 2020 et 2021.

Les fonctionnaires du cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux occupent des emplois d’aide ménagère, d’auxiliaire de vie ou de travailleur familial dans différentes structures relevant des collectivités territoriales et leur établissements publics.

Echelles des salaires des agents sociaux, suivant leur grade * Agent social : de 1 530 euros à 1 720 euros au dernier échelon.

Agent social de 2e classe : de 1 550 euros à 1 790 euros.

Agent social de 1re classe : de 1 640 euros à 2 180 euros. (*) Montants bruts mensuels au 1er janvier 2019. Chiffres arrondis à la dizaine la plus proche.

Grilles actualisées au 1er janvier 2019

Grille indiciaire Agent social territorial

Filière sociale, catégorie C

Échelon Indice brut Indice majoré (IM) 2019 Durée de services dans l’échelon Salaire brut mensuel en €(traitement) 1 348 326 1 an 1 527,64 2 350 327 2 ans 1 532,33 3 351 328 2 ans 1 537,01 4 353 329 2 ans 1 541,70 5 354 330 2 ans 1 546,38 6 356 332 2 ans 1 555,76 7 361 335 2 ans 1 569,81 8 366 339 2 ans 1 588,56 9 372 343 3 ans 1 607,30 10 386 354 3 ans 1 658,85 11 407 367 – 1 719,77

Visualisez votre salaire net avec notre simulateur

Recrutement :

direct (sans concours),

détachement, intégration, intégration directe

Voir les offres d’emploi intéressant les agents sociaux

Durée de carrière dans le grade : 21 ans, par avancement d’échelon à l’ancienneté (automatique).

Avancement dans le grade de 2e classe :

inscription possible sur le tableau d’avancement, à partir du 4e échelon du grade, sous conditions d’ancienneté et réussite à l’examen professionnel ; ou

du grade, sous conditions d’ancienneté et réussite à ou à partir du 5e échelon du grade, sous conditions d’ancienneté.

Agent social – Echelles de rémunération C1, 2020 et 2021

Ces montants sont applicables à partir des 1ers janvier 2020 et 2021, en application du protocole PPCR (parcours professionnels, carrières et rémunérations).

Ils sont calculés sur la base de la valeur du point d’indice en vigueur depuis le 1er février 2017 : 4,6860 euros.

Échelon Indice majoré (IM) 2020 Salaire brut mensuel en € 2020 (traitement) IM 2021 Salaire brut mensuel en € 2021 (traitement) 1 327 1 532,33 330 1 546,38 2 328 1 537,01 331 1 551,07 3 329 1 541,70 332 1 555,76 4 330 1 546,38 333 1 560,44 5 332 1 555,76 335 1 569,81 6 334 1 565,13 337 1 579,19 7 338 1 583,87 342 1 602,62 8 342 1 602,62 348 1 630,73 9 346 1 621,36 354 1 658,85 10 356 1 668,22 363 1 701,02 11 368 1 724,45 372 1 743,20 12 – – 382 1 790,06

Grille indiciaire Agent social principal de 2e classe

Filière sociale, catégorie C

Échelon Indice brut Indice majoré (IM) 2019 Durée de services dans l’échelon Salaire brut mensuel 2019 en €(traitement) 1 351 328 1 an 1 537,01 2 354 330 2 ans 1 546,38 3 358 333 2 ans 1 560,44 4 362 336 2 ans 1 574,50 5 374 345 2 ans 1 616,67 6 381 351 2 ans 1 644,79 7 403 364 2 ans 1 705,71 8 430 380 2 ans 1 780,68 9 444 390 3 ans 1 827,54 10 459 402 3 ans 1 883,78 11 471 411 4 ans 1 925,95 12 483 418 – 1 958,75

Recrutement dans le grade :

concours sur titres avec épreuves,

promotion interne.

Durée de la carrière dans le grade : 25 ans, avancement d’échelon à l’ancienneté (automatique).

Avancement dans le grade supérieur (1re classe) :

promotion interne, par inscription au tableau d’avancement à partir du 4e échelon, sous conditions d’ancienneté ;

détachement, intégration, intégration directe

Agent social 2e classe – Echelles de rémunération C2, 2020 et 2021

Ces montants sont calculés sur la base de la valeur du point d’indice en vigueur depuis le 1er février 2017 : 4,6860 euros.

Échelon Indice majoré (IM) 2020 Salaire (traitement) 2020 en € IM 2021 Salaire (traitement) 2021 en € 1 329 1 541,70 332 1 555,76 2 330 1 546,38 334 1 565,13 3 333 1 560,44 336 1 574,50 4 336 1 574,50 338 1 583,87 5 345 1 616,67 346 1 621,36 6 351 1 644,79 354 1 658,85 7 364 1 705,71 365 1 710,39 8 380 1 780,68 380 1 780,68 9 390 1 827,54 392 1 836,92 10 402 1 883,78 404 1 893,15 11 411 1 925,95 412 1 930,64 12 418 1 958,75 420 1 968,13

Grille indiciaire Agent social principal de 1re classe

Filière sociale, catégorie C

Échelon Indice brut Indice majoré (IM) 2019 Durée de services dans l’échelon Salaire brut mensuel 2019 (traitement) en € 1 380 350 1 an 1 640,10 2 393 358 1 an 1 677,59 3 412 368 2 ans 1 724,45 4 430 380 2 ans 1 780,68 5 448 393 2 ans 1 841,60 6 460 403 2 ans 1 888,46 7 478 415 3 ans 1 944,70 8 499 430 3 ans 2 014,99 9 525 450 3 ans 2 108,71 10 548 466 – 2 183,68

Durée de la carrière dans le grade : 19 ans, avancement d’échelon à l’ancienneté (automatique).

Accès à ce grade :

promotion interne,

détachement, intégration, intégration directe

Agent social de 1re classe – Echelles de rémunération C3, 2020 et 2021

Ces montants sont calculés sur la base de la valeur du point d’indice en vigueur depuis le 1er février 2017 : 4,6860 euros.

Échelon Indice majoré (IM) 2020 Salaire (traitement) 2020 en € Indice majoré (IM) 2021 Salaire (traitement) 2021 en € 1 350 1 640,10 350 1 640,10 2 358 1 677,59 358 1 677,59 3 368 1 724,45 368 1 724,45 4 380 1 780,68 380 1 780,68 5 393 1 841,60 393 1 841,60 6 403 1 888,46 403 1 888,46 7 415 1 944,70 415 1 944,70 8 430 2 014,99 430 2 014,99 9 450 2 108,71 450 2 108,71 10 466 2 183,68 473 2 216,48

Les primes et indemnités : 20% de la rémunération globale du fonctionnaire

Le traitement indiciaire représente 80% environ de la rémunération du fonctionnaire. Il est augmenté de primes et indemnités.

L’agent social peut percevoir

le supplément familial de traitement,

l’indemnité de résidence, variable suivant la zone géographique concernée,

variable suivant la zone géographique concernée, un régime indemnitaire (primes et indemnités liées au grade)

(primes et indemnités liées au grade) et, éventuellement d’autres primes et indemnités qui diffèrent suivant les employeurs publics locaux.

Les agents sociaux peuvent percevoir la Nouvelle bonification indiciaire en raison de leurs fonctions

Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, (Rifseep) : les agents sociaux sont éligibles à ce régime indemnitaire qui remplace une partie des primes et indemnités.

Pour obtenir la rémunération nette, on retranche les cotisations (CNRACL, CSG/CRDS, etc.). Certaines sont communes à toutes les catégories d’agents, d’autres varient suivant le régime de sécurité sociale et de retraite de l’agent concerné.

Salaires des fonctionnaires : comparez, simulez

Références Décret n°92-849 : statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux

Décret n°2016-604: échelles de rémunération des fonctionnaires de catégorie C

