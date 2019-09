« Beaucoup d’élus n’ont pas conscience des fondamentaux des politiques culturelles »

Spectacle vivant

Publié le 02/09/2019 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Elus le 5 mai co-présidents du Syndicat national des scènes publiques (SNSP), Frédéric Maurin et Cécile Le Vaguerèse-Marie entament un mandat placé sous le signe du renouvellement des équipes municipales en mars 2020.

Frédéric Maurin et Cécile Le Vaguerèse-Marie sont les porte-voix des directeurs de scènes permanentes et festivalières subventionnées par au moins une collectivité. Dans ces structures, les professionnels doivent composer avec les municipalités, dont dépend en grande partie le financement. Pas question, en revanche, de céder un iota sur le service public de la culture, parfois fragilisé par le développement local des offres de divertissement commercial, auxquels certains élus ne sont pas indifférents.

Quelle est la priorité de votre mandat ?

Frédéric Maurin : C’est la défense du service public des arts et de la culture, porteur d’émancipation, d’empathie entre les individus, et d’éducation au sensible. Il n’est pas question pour nous de déroger à ces fondamentaux. Le fait que la défense de ...

