N’oubliez pas de suivre vos contrats de concession !

Publié le 27/11/2019 • Par Amandine Charpentier

Amandine Charpentier, consultante manager chez le cabinet Finance Consult explique l'enjeu de la gouvernance des concessions, à travers les questions nécessaires qu'il faut se poser avant de conclure un contrat de concession. La vigilance est de mise tout au long du process.

Depuis quelques années, j’ai constaté que les collectivités se sont professionnalisées et entourées d’experts techniques, financiers et juridiques, pour le lancement et le renouvellement de leurs contrats de concession. En revanche, le suivi ou la gestion de ces derniers est plus inégal.

Dommage. Beaucoup d’énergie et de moyens sont déployés afin d’équilibrer la relation contractuelle et tous ces efforts sont balayés dès les premières années d’exécution du contrat, au gré d’avenants diminuant le risque ou augmentant la rentabilité du concessionnaire. De même en fin de contrat, au gré des prolongations rendues nécessaires faute d’anticipation du renouvellement.

Les contrats sont de plus en plus complexes, les collectivités de plus en plus exigeante notamment en termes de transparence ...