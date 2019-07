Contrats Etat-collectivités : un premier bilan mitigé

Finances locales

Publié le 26/07/2019 • Par Cédric Néau Romain Gaspar • dans : A la une, A la Une finances, Actualité Club finances, France

Seules quatorze collectivités n’ont pas respecté leur contrat financier avec l’Etat. Un bon résultat obtenu au prix de retraitements qui cachent faiblesses structurelles et points d’ombre. Des améliorations sont nécessaires.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Chiffres-clés 322 collectivités sont concernées par la contractualisation : les régions, les collectivités territoriales de Corse, de Guyane et de Martinique, les départements ainsi que les communes et EPCI dont les dépenses réelles de fonctionnement étaient supérieures à 60 millions d'euros en 2016 au budget principal, soit 145 communes et 61 EPCI.

59 %, c’est la part des dépenses réelles de fonctionnement réalisées par les 229 collectivités signataires sur le total de ces mêmes dépenses effectuées par les 322 concernées.

1,22 %, c’est le taux global d’encadrement de la dépense constaté à la signature des contrats au 1er juillet 2018. Sources : Cour des comptes, rapport sur les finances publiques locales, septembre 2018.

Un an après la signature des premiers contrats financiers Etat-collectivités, c’est l’heure du bilan. L’analyse des comptes 2018 des 322 collectivités concernées et des 229 signataires montre que le dispositif a rempli en apparence ses objectifs. Selon la ministre de la Cohésion des territoires, Jacqueline Gourault, seules quatorze collectivités au maximum n’auront pas pu limiter la hausse de leurs dépenses réelles de fonctionnement à 1,2 % en moyenne. « La plupart de ces collectivités n’ont dépassé que de peu le plafond fixé. Les dépenses de fonctionnement des collectivités concernées n’ont augmenté que de 0,3 % en 2018 », s’est félicitée la ministre, entraînant une possible reprise financière de seulement une trentaine de millions d’euros.

Le bilan consolidé devrait être révélé d’ici septembre, après une période de retraitement des données et de dialogue contradictoire. Ce dialogue a déjà porté ses fruits, notamment durant les mois de mai et juin, à l’occasion de retraitements multiples concernant les périmètres, les dépenses exceptionnelles et celles liées aux transferts de compétences, comme cela a été le cas pour les régions avec les charges ayant trait à la compétence « transport ».

Magnanimité des préfets

C’est par ce biais que la région Nouvelle-Aquitaine a pu faire passer la progression de ses dépenses de + 8 % à – 1,5 %. Les neutralisations opérées ont parfois été spectaculaires parmi les contractualisables : la métropole de Toulon Provence Méditerranée (12 communes, 431 700 hab.), dont la progression des dépenses avant retraitement culminait à + 52,38 %, est ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier