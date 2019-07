Baromètre des territoriaux

Publié le 29/07/2019 • Par Claire Boulland • dans : France, Toute l'actu RH

Parce que votre opinion nous intéresse, La Gazette a constitué un panel de fonctionnaires territoriaux que nous interrogeons sur l'actualité des politiques publiques et du statut de la fonction publique. Cette semaine : l’arrivée de DGS issus du privé est-elle une bonne chose ?

L’ouverture au privé sur les postes de direction ne plaît pas : nos lecteurs sont 73 % à ne pas la considérer comme une bonne nouvelle. Et les plus concernés, les agents « A », sont aussi les plus catégoriques (79 %, 66 % chez les « B » et 58 % pour les « C » dans la ventilation par catégorie). Le sentiment est le même dans tous les types de collectivités, avec un rejet total dans celles de moins de 5 000 habitants. Pour mémoire, la réforme de la fonction publique ramène à 40 000 habitants le seuil minimal de population permettant le recrutement direct de contractuels aux emplois de direction (contre 80 000 hab. auparavant). Elle prévoit que tous les emplois seront ouverts aux contrats dans les communes de moins de 1 000 habitants et les EPCI de moins de 15 000 habitants. Le contrat de projet est créé pour toutes les catégories.

Références Etude réalisée par Infopro digital études auprès d’un échantillon représentatif de notre lectorat, composé de 1 651 agents de la FPT, sur internet du 23 avril au 3 mai 2019 (216 répondants).

