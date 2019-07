La valeur d’une concession

Mots pour mot

Avec la rubrique "Mots pour mot", retrouvez l'analyse d'un expert sur un mot d'actualité ou dont les enjeux méritent un petit décryptage. Aujourd'hui, c'est Julien Leplae, Consultant FCL Gérer la Cité qui expose les enjeux autour de la concession et surtout de l'estimation de la valeur des recettes attendues par le service public concédé. Un exercice délicat.

Quel point commun entre un train touristique, le réseau autoroutier et un service d’eau potable ? Ils peuvent tous être concédés par l’autorité publique (le concédant) à une société privée (le concessionnaire) au travers d’un contrat.

Ces contrats étant de longue durée, les opérateurs économiques ont besoin de garanties de rentabilité. Même si les collectivités attendent le prix le plus juste, elles doivent également attirer les meilleurs partenaires en communiquant une valeur prévisionnelle du contrat de concession.

Recette attendue

La valeur de la concession correspond à la somme des recettes que percevra le concessionnaire sur la durée totale du contrat. Elle s’exprime en euros constants et hors taxes. Son évaluation doit être la plus réaliste possible.

L’évaluation des recettes ...

