Finances locales en Europe

Autonomie financière en Belgique : des régions et communes puissantes (10/10)

Publié le 23/07/2019 • Par Frédéric Ville • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Europe

©LALSSTOCK - Adobe Stock

Dixième et dernier épisode de notre série sur les relations financières entre les Etats européens et leurs collectivités. Aujourd'hui, focus sur la Belgique. Dans ce pays fédéral, les collectivités locales sont puissantes, avec les régions et les communes en tête. Les communautés et provinces sont elles plutôt en perte de vitesse.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Collectivités territoriales

Etat et collectivités locales

Europe

Evaluation

Finances locales