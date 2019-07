Accueil

Plans d’actions, signalements… : ça avance sur l’égalité professionnelle !

Publié le 22/07/2019 • Par Claire Boulland • dans : A la une, A la Une RH, Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

L'égalité professionnelles femmes-hommes dans la fonction publique est, d'après plusieurs syndicats, le seul sujet qui "avance correctement et dans le bon sens". La semaine passée était présenté le projet de référentiel de plan d'actions que devront mettre en place les collectivités. Mais aussi celui de charte de fonctionnement des dispositifs de signalement et de traitement des situations de violences sexuelles et de harcèlement.