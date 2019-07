STATIONNEMENT PAYANT

Le stationnement payant en montagne fait débat

Publié le 22/07/2019 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actu experts prévention sécurité, Actualité Club finances, France, Régions

Adobe stock

Les parkings payants à la montagne sont loin de faire l'unanimité. De plus en plus de visiteurs et d'associations font entendre leur mécontentement. Pourtant pour les petites communes, le stationnement payant devient une recette non négligeable pour entretenir ces sites à forte fréquentation.

