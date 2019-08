Services publics

François Taulelle : « Les services de l’Etat ont diminué leur offre en fonction de données statistiques »

Publié le 01/08/2019

François Taulelle professeur des universités au centre universitaire Jean-François Champollion, rattaché à l’université de Toulouse et codirecteur en 2017 du livre « Services publics et Territoires » explique le hiatus survenu ces derniers mois sur le niveau et la qualité des services publics fournis notamment en zone rurale.

