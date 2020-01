Accueil

Quels sont les pouvoirs de police du maire en cas de friches sur des terrains bâtis ?

Publié le 10/01/2020 • Par Géraldine Bovi-Hosy • dans : France, Vos questions / Nos réponses prévention-sécurité • Source : Géraldine Bovi-Hosy

Manque d’intérêt, absence des propriétaires sur le site, coût des travaux… Les motifs de non entretien des terrains bâtis ou non bâtis sont nombreux et variés. Cependant ces désordres peuvent entrainer des nuisances ou causer des préjudices aux propriétés voisines. Si le maire dispose d’un pouvoir de police spéciale pour les terrains non bâtis, qu’en est-il lorsque le terrain en friche est bâti ? Réponse avec notre juriste Géraldine Bovi Hosy.