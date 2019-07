Réforme des retraites : les fonctionnaires territoriaux dans le flou

Retraites

Publié le 19/07/2019 • Par Claire Boulland • dans : A la une, A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Au lendemain de la présentation des recommandations pour le futur système de retraite universel de Jean-Paul Delevoye, les syndicats alertent : les spécificités de la territoriale ne sont pas prises en compte. A savoir l'âge de départ en retraite déjà tardif ou encore les inégalités qu'il existe d'un territoire à l'autre s'agissant des primes.

Chercher dans le rapport du Haut commissaire à la réforme des retraites l’impact de ses préconisations sur les agents de la territoriale, c’est comme chercher une aiguille dans une botte de foin ! « Aucune simulation sur la perte engendrée par la remise en cause du calcul de la pension sur les six derniers mois, et les pistes pour compenser cette perte, n’apparait dans le dossier de presse », constate par exemple la FA-FP. Pour Sylvie Ménage (Unsa territoriaux), il ne fait aucun doute : « J’appelle ça une perte du pouvoir d’achat programmée. »

Retraites : ce qui va changer pour les fonctionnaires

Réforme des retraites : l’inquiétude monte chez les agents

Les syndicats prédisent déjà la conséquence

