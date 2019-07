La ville de Mer et la communauté de communes Beauce Val de Loire renforcent leurs services techniques

Publié le 18/07/2019 • Par Territoires et Talents • dans : Contenu partenaire

Karine Louisy-Lucol, directrice des ressources humaines (DRH) de la ville de Mer et de la communauté de communes Beauce Val de Loire, cherche des cadres A et B+ à même de proposer des solutions innovantes

Quelle est la spécificité de la ville de Mer et de la communauté de communes Beauce Val de Loire ?

Nous sommes situés dans le Loir-et-Cher, à 20 minutes de Blois, 40 minutes d’Orléans et 1 h 30 de Paris en voiture. Nous sommes à côté de l’autoroute A 10, ce qui est un véritable atout en matière de développement économique. Nous accueillons sur notre territoire les plateformes logistiques de nombreuses grosses entreprises, comme pour les pneus Continental Leroy Merlin, Lapeyre, DB Shenker, etc. C’est un territoire est en plein essor où il fait bon vivre, puisque nous sommes entre la Sologne et la Beauce, à un quart d’heure du château de Chambord. La ville compte 6.400 habitants. La communauté des communes, qui regroupe 30 communes, en compte 20.000. Nous sommes en entente intercommunautaire avec certains services en commun avec la communauté de communes du Grand Chambord.

Combien d’agents emploient la ville et la communauté de communes ?

L’organisation communale est mutualisée avec la communauté de communes Beauce Val de Loire. Nous employons 285 agents au siège, à Mer, et dans nos antennes.

Quels sont les principaux axes de la politique municipale ?

Le développement économique et la transition écologique. Le maire de Mer, Raymond Gervy, et le président de la communauté de communes Beauce Val de Loire, Claude Denis, prônent un développement économique respectueux de l’environnement. Le dynamisme économique ne doit pas se faire au détriment de la qualité de vie des habitants. Il doit au contraire contribuer à l’améliorer.

Dans quels secteurs souhaitez-vous recruter ?

Nous anticipons des départs en retraite et nous en profitons pour renforcer nos équipes. Nous recherchons trois personnes aux services techniques. Elles devront accompagner le développement économique de notre territoire en proposant des infrastructures ad hoc, plus modernes et en accord avec les objectifs que nous nous sommes fixés en matière de transition écologique. Nous recrutons un directeur adjoint des services techniques, rattaché au directeur des services techniques. Le directeur technique se consacrera à la stratégie ; le directeur adjoint aura en charge l’opérationnel. Le directeur adjoint aura deux services sous sa responsabilité : la gestion du patrimoine bâti (14 agents) et la gestion de l’espace public (7 agents). Nous recrutons parallèlement les responsables de ces deux services.

Des profils bac +2 à bac + 5

Quel profil recherchez-vous ?

Nous recherchons des profils bac +2 à bac + 5. Ce sont des agents de catégorie A ou B+. Ces postes requièrent des compétences techniques, mais pas seulement. Nous recherchons des personnes autonomes, à même de proposer des solutions innovantes. Nous comptons beaucoup sur leurs forces de propositions. Les candidats doivent disposer d’une expérience dans la fonction publique territoriale (FPT) : maîtriser les rouages de la FPT, travailler avec des élus, négocier des marchés publics, etc.

Quelle est votre politique en matière de formation ?

C’est un des atouts de la ville de Mer et de la communauté de communes Beauce Val de Loire. Nous disposons d’un budget formation conséquent. Comme nous misons beaucoup sur l’innovation, nous proposons tout au long de l’année de très nombreuses formations à nos agents. Cela leur permet de se perfectionner dans leur domaine et donc de devenir plus compétitifs. Cette politique contribue à favoriser la mobilité en interne. Les agents qui seront recrutés pourront, si cela s’avère nécessaire, bénéficier de formations pour être plus performants.

Quelle est l’ambiance à la communauté de commune Beauce Val de Loire et à la Ville de Mer ?

Très bonne. Le climat social est très serein et les conditions de travail sont excellentes.

Les habitants de Mer et ses environs jouissent d’une belle qualité de vie…

Le territoire est doté de toutes les infrastructures nécessaires : établissements scolaires, équipements sportifs et culturels, commerces… Nous sommes dans une région magnifique dotée de bois, de forêts, d’étangs, etc. Les châteaux de la Loire sont à deux pas. Il est également très facile de se loger, les prix sont peu élevés. La vie y est vraiment très agréable.