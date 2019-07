Grilles indiciaires des conseillers territoriaux socio-éducatifs

Carrière et salaires

Publié le 26/07/2019 • Par La Rédaction • dans : Dossiers Emploi, Rémunération

Quel est le salaire du conseiller socio-éducatif, fonctionnaire et cadre supérieur de la fonction publique territoriale? Avec les grilles indiciaires, découvrez son montant sur l'ensemble de la carrière dans le cadre d'emplois.

Les fonctionnaires du cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs participent à l’élaboration des projets thérapeutiques, éducatifs ou pédagogiques mis en œuvre dans les services des collectivités territoriales ou leurs établissements publics.



Comme tout fonctionnaire, les conseillers territoriaux socio-éducatifs perçoivent une rémunération constituée à 80% d’un traitement indiciaire, ou salaire de base.

Ce salaire est déterminé par les grilles indiciaires du cadre d’emplois. Celles-ci étant fixées par décret (échelonnement indiciaire), elles s’imposent aux agents comme aux employeurs territoriaux. Chaque grade possède sa propre grille ou échelle de rémunération.

Echelles des salaires des conseillers territoriaux socio-éducatifs, suivant leurs grades * Conseiller territorial socio-éducatif : de 1 1950 à 1 040 euros.

Conseiller territorial socio-éducatif: de 2 450 à 3 040 euros.

Conseiller territorial socio-éducatif hors classe : 2 450 à 3 160 euros. (*) Montants bruts mensuels au 1er janvier 2019, arrondis à la dizaine la plus proche.

Le traitement indiciaire évolue suivant la valeur d’un point d’indice, fixé à 4,6860 euros, depuis 2017.

Des revalorisations indiciaires interviendront en 2020 et 2021.

Grilles actualisées au 1er janvier 2019

Grille indiciaire Conseiller socio-éducatif

Catégorie A, filière sociale

Echelon Indice brut Indice majoré Durée de services dans l’échelon Salaire brut (traitement) en € 1 482 417 1 an 6 mois 1 954,07 € 2 506 436 1 an 6 mois 2 043,11 € 3 529 453 2 ans 2 122,77 € 4 559 474 2 ans 2 221,18 € 5 587 495 2 ans 2 319,58 € 6 616 517 2 ans 2 422,67 € 7 641 536 2 ans 2 511,71 € 8 667 556 2 ans 2 605,43 € 9 697 578 2 ans 6 mois 2 708,52 € 10 721 597 2 ans 6 mois 2 797,56 € 11 752 621 3 ans 2 910,02 € 12 790 650 3 045,92 €

Recrutement du conseiller territorial socio-éducatif :

par concours externe sur titres avec épreuves ou concours interne sur titres,

par promotion interne au choix (assistants territoriaux socio-éducatifs et les éducateurs territoriaux de jeunes enfants, sous conditions d’ancienneté)

par détachement ou par intégration directe

Durée de carrière dans le grade : 23 ans, avancement d’échelon à l’ancienneté, automatique.

Avancement dans le grade supérieur : sous conditions d’ancienneté, possible à partir du 6e échelon (inscription sur un tableau d’avancement).

Grille indiciaire Conseiller supérieur socio-éducatif

Catégorie A, filière médico-sociale

Echelon Indice brut Indice majoré Durée de services dans l’échelon Salaire brut (traitement) en € 1 625 524 2 ans 2 455,48 € 2 658 549 2 ans 2 572,63 € 3 684 569 2 ans 6 mois 2 666,35 € 4 713 591 2 ans 6 mois 2 769,44 € 5 733 606 3 ans 2 839,73 € 6 767 632 3 ans 2 961,57 € 7 806 661 3 ans 3 097,46 € 8 822 674 3 158,38 €

Durée de carrière dans le grade : 18 ans, avancement d’échelon automatique.

Avancement dans le grade supérieur : sous conditions d’ancienneté, possible à partir du 4e échelon.

Recrutement : promotion.

Grille indiciaire Conseiller territorial socio-éducatif hors classe

Catégorie A, filière médico-sociale

Echelon Indice brut Indice majoré Durée Salaire brut (traitement) en € 1 713 591 2 ans 2 769,44 € 2 740 611 3 ans 2 863,16 € 3 781 643 3 ans 3 013,11 € 4 831 681 3 ans 3 191,18 € 5 879 717 3 ans 3 359,88 € 6 928 754 3 533,26 €

Durée de carrière dans le grade : 14 ans, avancement d’échelon automatique.

Recrutement : promotion.

Les primes et indemnités : 20% de la rémunération globale du fonctionnaire

Au salaire de base, s’ajoutent, le cas échéant,: le supplément familial de traitement, l’indemnité de résidence, la GIPA.

Autres éléments de rémunération

Régime indemnitaire Rifseep

Les conseillers socio-éducatifs peuvent bénéficier du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (Rifseep).

Dans cette hypothèse, les collectivités adoptant le Rifseep, instaurent ce dispositif par équivalence avec celui du corps des conseillers techniques de service social (fonctionnaires de l’Etat).

Sinon, les conseillers territoriaux socio-éducatifs peuvent prétendre aux primes et indemnités liées à des tâches, fonctions particulières ou sujétions spéciales liées à leur grade.

Un décret de 2017 a abrogé l’indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires et l’indemnité d’exercice de missions des préfectures.

Pour obtenir la rémunération nette, on retranche les cotisations (CNRACL, CSG/CRDS, etc.). Certaines sont communes à toutes les catégories d’agents, d’autres varient suivant le régime de sécurité sociale et de retraite de l’agent concerné.

Références Décret n°2013-489 : statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs

Décret n°2013-492 : échelonnement indiciaire des conseillers territoriaux socio-éducatifs

