Biodiversité

Office français de la biodiversité : une loi plus équilibrée a été adoptée

Publié le 18/07/2019 • Par Hélène Huteau • dans : A la une, actus experts technique, France

Pierre Cheminade

La loi portant création de l’Office français de la biodiversité à partir de l’an prochain a été adoptée le 16 juillet. Cette nouvelle structure fusionnera l'actuelle Agence française de la biodiversité et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Après un passage au Sénat qui l’avait transformée en une sorte de « loi chasse », la commission mixte paritaire a sorti un texte plus équilibré vis-à-vis de la protection de la biodiversité.