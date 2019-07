Le zéro plastique, un objectif pas si simple à atteindre

Restauration collective

Publié le 19/07/2019 • Par Hélène Huteau • dans : A la une, actus experts technique, Dossiers d'actualité, France

Des collectivités se sont fixé un agenda pour se passer de plastique avant l'échéance de 2025 posée par la loi « Egalim ». Mais cette démarche remet en cause l'organisation de toute la chaîne, des équipements et de la taille des cuisines.

Chiffres-clés 74 % des femmes enceintes sont imprégnées de bisphénol A (BPA) et 100 % de phtalates (selon une étude de l'agence Santé publique France). Le Plan Priorité prévention du ministère de la Santé cible avant tout la grossesse et la petite enfance. Les 1 000 premiers jours sont en effet déterminants pour la santé future. En revanche, la concentration de phtalates et de BPA dans les urines baisse de 50 % après trois jours de consommation de produits frais non emballés.

Le consensus scientifique sur la nocivité des matières plastique dans les procédés de cuisson et de réchauffe est récent, mais bien réel. Ces types de contenants relâchent dans la nourriture des perturbateurs endocriniens (PE), facteurs de risques de cancer, de puberté précoce ou de troubles de la reproduction. Les parents d’élèves se sont progressivement emparés de ce sujet émergent et ont commencé à faire pression auprès des autres parents, des enseignants et des élus. Cela a par exemple été le cas il y a un an et demi à Bordeaux (252 000 hab.), où des parents se sont alarmés du passage des assiettes de leurs bambins au plastique, tandis qu’à Montrouge (49 100 hab., Hauts-de-Seine), des familles questionnaient l’utilisation de barquettes en plastique et organisaient ...