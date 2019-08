Certificats d’économie d’énergie, en route vers une mobilité propre

Douze programmes de transport financés par des énergéticiens via des certificats blancs sont à ce jour labellisés par la Direction générale de l’énergie et du climat. Axé en grande partie sur la mobilité, l’appel à projets en cours devrait compléter cette liste. Une aubaine pour des collectivités qui souhaitent s’équiper de bornes de recharges électriques ou créer des lignes de covoiturage.

Les caisses sont vides. Et les collectivités en quête d’argent public pour engager leur transition énergétique sont souvent tenues de ronger leur frein en attendant des aides qui n’arrivent jamais. Les plus audacieuses prennent des chemins détournés et profitent de la manne des certificats d’économie d’énergie (CEE).

Certificats blancs

Financé par les fournisseurs d’électricité, de gaz ou de fioul, le dispositif est désormais connu. Les maîtres d’ouvrage publics savent en particulier que la rénovation d’un bâtiment ou l’isolation de points singuliers d’un réseau de chaleur peuvent générer des certificats blancs ...