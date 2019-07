Zéro plastique, bio, local : les cantines cherchent la bonne recette

Restauration collective

Publié le 18/07/2019 • Par Hélène Huteau • dans : Dossiers d'actualité, France

La loi "Egalim" impose toute une série de nouvelles obligations à la restauration collective et donc aux cantines scolaires. Augmenter la part du bio et faire la guerre aux matériaux plastiques sont les deux principaux enjeux. A cela s'ajoute la volonté des élus de développer l'alimentation en produits locaux.

Un vent de changement profond souffle sur la restauration collective avec la loi sur l’agriculture et l’alimentation, dite loi « Egalim ». Adoptée le 30 octobre 2018, elle semble faire peser sur les cantines toutes les attentes de la société contre la malbouffe et le système alimentaire industriel. La restauration collective serait-elle le seul levier pour une transition écologique et un changement des priorités alimentaires ? Toujours est-il que les cantines sont passées d’un sujet périphérique à un sujet de société central pour les élus, sous la pression de parents de plus en plus demandeurs de transparence et de progrès. Aujourd’hui, la pause de midi est devenue le support privilégié des politiques d’éducation à la santé, de sensibilisation à ...