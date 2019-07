Transition écologique

Elisabeth Borne, une ministre experte qui va devoir faire face à Bercy

Publié le 17/07/2019 • Par Arnaud Garrigues • dans : actus experts technique, France

En nommant rapidement la ministre en charge des transports, Elisabeth Borne, à la tête du ministère de la Transition écologique et solidaire, c'est le choix de la stabilité et de l'expertise qui a été fait par le pouvoir exécutif. La ministre est appréciée des élus locaux, avec qui elle entretient des échanges riches et réguliers. Son principal défi sera de montrer les muscles face à Bercy et de remporter des arbitrages interministériels.

