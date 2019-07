« Les régions doivent avoir les moyens d’accompagner les pôles de compétitivité »

Compétitivité

Publié le 17/07/2019 • Par Cédric Néau Romain Gaspar • dans : A la une, A la Une finances, Actualité Club finances, France

L'État prépare son désengagement des pôles de compétitivité dès 2020. Le délégué général de Régions de France, Jules Nyssen présente les enjeux de ce transfert de compétences et demande au nom des régions une part complémentaire de TVA pour le financer.

Etat et collectivités locales

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

L’État prépare son désengagement des pôles de compétitivité dès 2020. D’après la Tribune, la mesure sera soumise au vote dès l’automne lors de la loi de Finances 2020. L’occasion pour la Gazette de faire le point avec le délégué général de Régions de France, Jules Nyssen sur les enjeux de ce transfert de compétences et son financement.

Quel bilan tirez-vous de la gouvernance tripartite (État-Régions-pôles) de ces pôles depuis 2004 ?

L’enjeu de ce système est de favoriser l’intégration, sur la base d’écosystèmes territoriaux, de la chaîne recherche – innovation – développement économique pour faire émerger des projets innovants « made in France » et inscrire et armer nos entreprises dans la compétition mondiale.

À l’origine, ce système relevait d’une conception très ...