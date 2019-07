Sécheresse : des dégâts très inquiétants dans les forêts

L’épicéa, le hêtre, le pin sylvestre, le frêne, le chêne blanc, … la liste des espèces victimes de la sécheresse un peu partout en France, ne cesse de s’allonger. Le manque d’eau fragilise les arbres qui sont alors plus vulnérables aux attaques des parasites comme le scolyte qui ravage les épicéas jusqu’en Europe centrale. Les élus des communes forestières sont inquiets !

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Après 2017, 2018… 2019 est bien partie pour être une année très chaude et sèche. 118 arrêtés de restriction d’eau étaient en cours le 16 juillet dans 61 départements… « Toute la forêt est en souffrance parce qu’elle a du mal à supporter ces conditions météorologiques, s’inquiète Pierre Grandadam (LR), maire de Plaine (Bas-Rhin, 1000 hab) et président des communes forestières d’Alsace. Le changement climatique s’est accéléré. Nous n’étions pas préparés à ce que cela aille aussi vite et à ce que les dégâts touchent autant d’espèces. Ce qui fait ...