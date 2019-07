Démission de François de Rugy : les dossiers qui attendent son successeur

Transition écologique

Publié le 16/07/2019 • Par Arnaud Garrigues • dans : A la une, actus experts technique, France

Francois de Rugy a remis le 16 juillet sa démission au Premier ministre. Le gouvernement cherche en urgence un remplaçant à l'actuel numéro deux du gouvernement qui était ministre d'Etat et ministre de la Transition écologique et solidaire. Trois projets de loi importants sont sur le bureau de son futur remplaçant.

La situation était de plus en plus intenable pour François de Rugy, ministre de la Transition écologique et solidaire et ministre d’Etat. Il a finalement décidé ce mardi 16 juillet de remettre sa démission au Premier ministre. Selon Mediapart, qui feuilletonait les révélation sur son train de vie, c’est la parution imminente de nouvelles informations sur l’utilisation de son indemnité représentative de frais de mandat (IRFM) en tant que député qui l’a poussé à prendre une telle décision.

Faire face aux attaques

« La volonté de nuire, de salir, de démolir, ne fait pas de doute. Je suis soumis à un feu roulant de questions nouvelles et contraint de parer sans cesse à de nouvelles attaques », a expliqué François de Rugy dans un communiqué, faisant ainsi le constat de son incapacité à assurer dans ces conditions sa mission. Il dresse dans ce court texte un bilan de son action depuis un peu moins d’un an : « En ces moments douloureux, je conserve la fierté des actions entreprises avec le soutien de la majorité parlementaire pour mettre en œuvre des transformations importantes pour le climat, l’énergie, l’eau, la lutte contre le gaspillage et la biodiversité. Je suis également fier des ...