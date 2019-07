La fréquentation cyclable poursuit son échappée

Une étude de l’association Vélo et territoires montre que la fréquentation vélo a encore augmenté en 2018. Tourisme, loisirs, déplacements quotidiens…, toutes les pratiques sont concernées.

Créée en 2013, la plateforme nationale des fréquentations est un outil à disposition de l’association Vélo et Territoires qui lui permet de mesurer la fréquentation cyclable sur les principaux itinéraires de France. Les derniers chiffres récemment dévoilés attestent d’une nouvelle hausse de la fréquentation cyclable l’année dernière, confirmant le net regain déjà enregistré en 2017. En un an, 8% de passages en plus ont été recensés, soit une augmentation de 20% en l’espace de 6 ans. Après avoir connu une stabilisation entre 2014 et 2016, la fréquentation cyclable est donc clairement repartie à la hausse.

Cette étude a été réalisée à partir de 690 compteurs partagés par 76 contributeurs (collectivités, institutionnels…). Les deux tiers des relevés proviennent d’itinéraires nationaux et européens situés sur le sol français. Les autres sont placés sur des réseaux locaux.

Dans le détail, la hausse de fréquentation concerne tout type d’usages : utilitaire (+10%) et loisirs (+5%). C’est en milieu urbain que Vélo et Territoires enregistre la plus forte progression (+10%) mais les autres territoires suivent également le rythme (+5% en milieu périurbain, +3% en milieu rural). Sans surprise, ces chiffres sont aussi portés par des données saisonnières : les mois de juillet et août sont ceux où la fréquentation cyclable est la plus forte. Plus globalement, cette fréquentation se répartie ainsi selon les saisons : 38% l’été, 28% au printemps, 22% à l’automne et 12% l’hiver.