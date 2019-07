Innova’ter 2019, le rendez-vous de l’innovation territoriale : participez à la 3e édition !

Evénement

La troisième édition du rendez-vous des collectivités innovantes organisé par La Gazette des communes, l’ADGCF et le SNDGCT se tiendra le 24 septembre prochain à Paris. Découvrez le programme et les intervenants !

24 septembre 2019

VERSO, 52 Rue de la Victoire, Paris

VERSO, 52 Rue de la Victoire, Paris Programme et inscriptions

Marquée par la crise des gilets jaunes, les manifestations sur l’environnement la réforme de la fonction publique territoriale, l’édition 2019 d’Innova’ter aura pour objectif de fournir aux dirigeants de collectivités territoriales des clés pratiques permettant de répondre aux transitions majeures qu’ils rencontrent : environnementale bien sûr, mais aussi démocratique avec de nouvelles formes d’expression citoyenne, ou encore métier avec l’irruption du numérique dans tous les aspects du service public, la remise en question du sens du travail et le défi d’un management modernisé.

Parmi les thématiques phares de cette 3ème édition, conçue par notre comité scientifique expert, retrouvez :

1 conférence plénière d’ouverture

Le retour d’expérience d’Ira Alanko, responsable de l’unité d’expérimentation des équipes du Premier Ministre de Finlande, pays pionnier de l’innovation publique

Un grand entretien sur le thème « Quelle place pour les dirigeants publics face aux nouveaux modes d’expression et de gouvernance », avec Pierre-Charles Pupion, Président de l’association internationale de recherche en management public (AIRMAP)

3 parcours pratiques au choix pour créer votre propre recette de l’innovation

Parcours 1 : clés de réponse aux grandes transitions territoriales

Ce parcours abordera dans une première partie, la transition écologique et plus largement, les outils permettant d’assurer la transition de votre territoire grâce à des méthodes innovantes de design et de collaboration. Dans une deuxième partie, ce sont les nouvelles formes permettant d’associer les citoyens à la création du service public de demain qui seront en discussion : civic techs et nouvelles formes de consultation, méthodes d’évaluation multipartites, coopérations public-privé-citoyens…

Parcours 2 : innovation managériale – vers la FPT de demain

Comment continuer à donner du sens aux missions des agents face à la digitalisation des métiers ? Quel accompagnement et quel dialogue mener pour les rendre acteurs de cette transformation ? Comment travailler sur votre marque employeur pour gagner en attractivité ? Faire rimer innovation et bien-être au travail, c’est possible ?

Une série de tables rondes et d’interventions individuelles vous permettront de trouver les éléments de réponse correspondant le mieux à votre management !

Parcours 3 : workshops collaboratifs

Des ateliers de co-construction sur les objets connectés et la performance environnementale, la commande publique innovante, les nouvelles mobilités… En petits groupes rassemblant des profils variés, travaillez sur des situations concrètes pour y apporter des réponses et les transposer dans votre collectivité.

Un membre du Gouvernement viendra clore les travaux.

