Finances locales en Europe

Autonomie financière dans les Pays baltes : décentralisation « in progress » (9/10)

Publié le 16/07/2019 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Europe

©Boris Stroujko - Adobe Stock

Neuvième épisode de notre série sur les relations financières entre les Etats européens et leurs collectivités. Aujourd'hui, focus sur l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. En matière institutionnelle, ils ont lancé la décentralisation après leur sortie du giron de l'ex-URSS et leur collectivités territoriales ont peu à peu gagné en autonomie. Un chantier pas encore totalement consolidé.

