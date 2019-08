Ravageurs : des solutions zéro pesticide

Quelques mois avant la fin de l’agrément d’Eco-TLC, le gouvernement envisage une évolution par étapes de la gestion des déchets de textiles, linge de maison et chaussures. Objectifs : doper une collecte qui tend à plafonner et développer des capacités de ...

Pour cette première revue de presse de la rentrée, retrouvez l'essentiel de l'actualité du 12 au 23 août sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports... ...

La rédaction de Techni.Cités profite de l'été pour revenir sur les six premiers mois de l'année et vous offre une petite séance de rattrapage. Voici les 5 articles les plus lus sur le site autour des déchets. Il a beaucoup été question du projet de loi pour ...