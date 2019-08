Achats publics

Les leviers achats (2)

Publié le 05/08/2019 • Par Auteur associé • dans : Actu experts finances, Fiches Finances

OutStyle / Adobe Stock

Un premier article s’est attaché à esquisser quelques leviers classiques de l’achat public, facilement mobilisables et générant rapidement des économies. Les leviers détaillés ci- dessous requièrent une certaine maturité et expertise, non seulement de la part des acheteurs chargés de les mettre en œuvre, mais également de la part de l’organisation et du personnel qui devront les intégrer dans leurs pratiques quotidiennes de travail.

Guillaume Laffineur chef du bureau Performance, Direction des achats de l’État