L’impact de la loi de finances pour 2019 sur la gestion financière locale (2)

Plusieurs dispositions de la loi de finances pour 2019 bousculent deux grands principes de la gestion financière locale : la séparation de l’ordonnateur et du comptable et le monopole du maniement des fonds par le comptable public. La fiche 282/F a décrit les nouveaux dispositifs relatifs à la possibilité de créer des agences comptables au sein des collectivités territoriales, de leurs groupements et établissements publics, ainsi qu’à l’expérimentation du compte financier unique. Cette seconde fiche présente les nouvelles dispositions relatives au recours aux prestataires pour certaines opérations d’encaissement et de décaissement.

