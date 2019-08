Sceaux expérimente des aménagements vélo

Lauréat de l’appel à projets "Vélo du quotidien" de la région Ile-de-France en mars dernier, Sceaux lance, avec les bailleurs sociaux de la ville, une démarche novatrice d’îlots "So Vélo".

Par Nathalie Mary

Collectivité très engagée dans les politiques « vélo », Sceaux (Hauts-de-Seine), en répondant à l’appel à projets « Vélo du quotidien » de la région Ile-de-France à l’automne 2018, a souhaité, avec les bailleurs sociaux (Sceaux-Bourg-la-Reine habitat, Hauts-de-Seine Habitat et France Habitation), mettre en place un programme global et novateur pour « lever les freins à la pratique cycliste sur la ville et réviser la chaîne de mobilité des habitants dès leur logement », indique Patrice Pattee, adjoint au maire de Sceaux en charge de la mobilité.

Stationnements sécurisés

L’idée de commencer cette démarche avec les bailleurs est « une façon de créer une dynamique de changement sur la ville et faire levier ensuite sur le parc résidentiel privé », souligne-t-il.

Pour ...