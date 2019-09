Au-delà de l’expérimentation, l’attractivité du territoire

Comment accompagner l’innovation sur le terrain, face aux exigences de la réglementation, des marchés ou encore de la sécurité ? Pour faire face aux enjeux des villes durables et intelligentes, pas de recettes, mais beaucoup d’expérimentations.

Innovation - recherche et développement

Par Florent Orsoni, directeur du ville durable design lab, l’école de design Nantes Atlantique

TUBà, On Dijon, Nantes City Lab… De Toulouse à Dijon en passant par Lille et Paris, Lyon ou Nantes, les accélérateurs d’expérimentations urbaines ne manquent pas. Mêlant des écosystèmes composés de start-up, de collectivités et de grands comptes, ces structures sont le creuset d’expérimentations autour de l’énergie, de la mobilité ou encore la participation citoyenne. Comment s’organisent-elles ? À quels défis doivent-elles faire face ? Quels sont les facteurs du succès ? Ces innovations sont-elles seulement l’apanage ...