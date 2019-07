Accueil

Actualité

Actualité France

France Webinaire à voir : comment mettre la donnée au service des politiques publiques

Numérique

Webinaire à voir : comment mettre la donnée au service des politiques publiques

Publié le 12/07/2019 • Par Romain Mazon • dans : France

D.R.

La Gazette a organisé un webinaire consacré à l’utilisation des données, publiques et privées, au service des politiques publiques, avec l’expertise de Schéhérazade Abboub, Avocate chez Parme avocats, Joël Gombin, cofondateur et gérant de DATACTIVIST, cabinet de conseil en ouverture et réutilisation des données, et Jacques Priol, président du cabinet CIVITEO, spécialisé dans les stratégies et la gouvernance de la donnée. Visionnez le replay du webinaire.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Numérique

Open data

Service public