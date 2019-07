Le transport collectif à la demande dopé par l’intelligence artificielle

[Labo des start-up] Mobilité

Pour rationaliser le transport à la demande, la start-up Padam dispose d'un atout maître : l'intelligence artificielle. Grâce à un algorithme, il est possible d’ajuster en temps réel le trajet des minibus à la demande des usagers. L'objectif est de desservir efficacement les zones peu denses des agglomérations, d'assurer un service de transport de nuit, etc. Toutefois, le service ne doit pas servir de prétexte à la suppression de lignes de bus, mais conduire à repenser la globalité des transports en commun.

Uber a révolutionné le monde des taxis. Padam en fera-t-il de même pour les bus ? C’est en tout cas l’un des principaux axes de travail de cette start-up parisienne qui ambitionne de transformer en profondeur l’organisation des transports en commun en modernisant le transport à la demande, pour le rendre plus efficace et moins cher. L’intérêt est notamment de pouvoir desservir efficacement des zones peu denses, à la périphérie des agglomérations, où l’acheminement des voyageurs est problématique. En général, la fréquence des bus, quand il y en a, est faible. Et ce service est onéreux par rapport au nombre de clients transportés, le tout pour un résultat qui, finalement, ne satisfait personne.

Autres usages possibles de la solution proposée par Padam, jouer le rôle d’un service de bus de ...