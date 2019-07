Grilles indiciaires des secrétaires de mairie

Carrière et salaires

Le cadre d'emplois des secrétaires de mairie ayant été mis en voie d'extinction, les fonctionnaires qui en font partie sont de moins en moins nombreux... Zoom sur les grilles indiciaires du grade unique Secrétaire de mairie.

Le secrétaire de mairie est le collaborateur du maire. Il accueille les administrés et assure différents services administratifs : état civil, élections, urbanisme, aide sociale, notamment. Il est aussi chargé des services, le cas échéant : encadrement et gestion du personnel, gestion du secrétariat, hygiène et sécurité au travail.

Les agents exerçant les fonctions de secrétaire de mairie relèvent d’un des cadres d’emplois administratifs de la fonction publique territoriale : attachés, rédacteurs, adjoints territoriaux ou… secrétaires de mairie.

Toutefois, ce dernier cadre d’emplois n’est plus accessible, ni par concours de recrutement, ni par la promotion interne, ayant été mis en voie d’extinction. rémunération des secrétaires de mairie

La rémunération des fonctionnaires du cadre d’emplois des secrétaires de mairie est calculée à partir de la grille indiciaire du grade unique de ce cadre.

Echelle des salaires des secrétaires de mairie * Secrétaire de mairie : de 1 780 à 2 770 euros. (* ) Montants bruts (hors primes, hors cotisations), arrondis à la dizaine la plus proche.

Grilles à jour au 1er janvier 2019

Grille indiciaire Secrétaire de mairie

Catégorie A, filière administrative

Echelon Indice brut Indice majoré Durée de services dans l’échelon Salaire brut (traitement) 1 430 380 1 an 6 mois 1 780,69 € 2 456 399 2 ans 1 869,72 € 3 484 419 2 ans 1 963,44 € 4 500 431 2 ans 6 mois 2 019,68 € 5 525 450 2 ans 6 mois 2 108,71 € 6 554 470 2 ans 6 mois 2 202,43 € 7 583 493 3 ans 2 310,21 € 8 618 518 3 ans 2 427,36 € 9 649 542 3 ans 6 mois 2 539,83 € 10 680 566 4 ans 2 652,29 € 11 714 592 2 774,13 €

Durée de carrière théorique dans le grade : 26 ans et 6 mois.

Evolution : intégration possible dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux après réussite d’un examen professionnel.

Les primes et indemnités : 20 % de la rémunération globale du fonctionnaire

Le traitement indiciaire représente 80 % environ de la rémunération du fonctionnaire. Il évolue suivant la valeur d’un point d’indice, fixé à 4,6860 euros.

S’y ajoutent l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, et d’autres primes et indemnités dont le montant varie suivant l’employeur.

Pour obtenir la rémunération nette, on retranche les cotisations (CNRACL, CSG/CRDS, etc.). Certaines sont communes à toutes les catégories d’agents, d’autres varient suivant le régime de sécurité sociale et de retraite de l’agent concerné.

Références Décret n°87-1103 : statut particulier du cadre d’emplois des secrétaires de mairie

Décret n°87-1104 : échelonnement indiciaire applicable aux secrétaires de mairie

